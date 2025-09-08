Milano
8-set
0
0,00%
Nasdaq
8-set
23.762
+0,46%
Dow Jones
8-set
45.515
+0,25%
Londra
8-set
9.221
+0,14%
Francoforte
8-set
23.807
+0,89%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 03.00
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,49% alle 19:30
Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 23.769,04 punti
In breve
,
Finanza
08 settembre 2025 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,49% alle 19:30, tratta a 23.769,04 punti.
