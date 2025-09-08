Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,49% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 23.769,04 punti

L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,49% alle 19:30, tratta a 23.769,04 punti.
