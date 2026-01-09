Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:39
25.776 +1,05%
Dow Jones 19:39
49.518 +0,51%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,90% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 25.736,14 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,90% alle 19:30 e scambia in utile a 25.736,14 punti.
