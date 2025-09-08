Milano 5-set
41.608 0,00%
Nasdaq 5-set
23.652 +0,08%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 5-set
9.208 0,00%
Francoforte 5-set
23.597 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,17% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.819,01 punti

Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,17% alle 05:48 e scambia a 3.819,01 punti.
