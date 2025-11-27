Milano 26-nov
43.130 +1,01%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 +0,85%
Francoforte 26-nov
23.726 +1,11%

Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,15%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.864,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,15%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto -0,15%, a quota 3.864,18 in apertura.
Condividi
```