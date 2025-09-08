Milano
17:35
41.724
+0,28%
Nasdaq
17:50
23.807
+0,65%
Dow Jones
17:50
45.439
+0,08%
Londra
17:35
9.221
+0,14%
Francoforte
17:35
23.807
+0,89%
Lunedì 8 Settembre 2025, ore 18.07
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,42%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,42%
Il CAC40 avvia la seduta a 7.706,79 punti
In breve
,
Finanza
08 settembre 2025 - 09.03
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,42%, dopo aver aperto a 7.706,79 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(93)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,78%
