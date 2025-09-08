Edenred scambia in rosso a Parigi

(Teleborsa) - A picco l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che presenta un pessimo -5,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Edenred
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Edenred
evidenzia un declino dei corsi verso area 21,91 Euro con prima area di resistenza vista a 23,56. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)