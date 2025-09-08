Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:52
23.818 +0,70%
Dow Jones 17:52
45.456 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Edenred scambia in rosso a Parigi
(Teleborsa) - A picco l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che presenta un pessimo -5,29%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Edenred, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Edenred evidenzia un declino dei corsi verso area 21,91 Euro con prima area di resistenza vista a 23,56. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
