Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:52
23.818 +0,70%
Dow Jones 17:52
45.456 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
Performance positiva per l'indice bancario europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,90% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```