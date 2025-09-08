Giorgetti: "Non serve una Manovra correttiva. Spese difesa da quantificare"

(Teleborsa) -, nonostante il rallentamento dell'economia e dellaesercitata dalle maggiori. Lo ha precisato il Ministro dell'Economiaintervenendo a Cernobbio e smentendo le voci circolate nel mese d agosto.ma anche di questo avevamo tenuto conto e ci aveva consigliato di. Ritengo che le nostre previsioni potranno essere accolte", ha spiegato il titolare del MEF.Giorgetti ha precisato che ", perché i conti stanno andando come previsto", ma ", imponderabile e detestabile, che è quella dell'escalation della guerra in Ucraina", che implica un aumento delle, che ancora. "Per il nostro Paese - ha aggiunto - è un fatto nuovo che implica una diversa proiezione sui conti pubblici. E' un elemento su cui dobbiamo confrontarci, speriamo che questo non comprometta gli obiettivi che ci siamo fissati in termini di politica economica o politici in senso lato".Parlando della prossima, il Ministro dell'Economia ha affermato "d'estate, prima della Manovra, c'è un, alcune con una certa verosimiglianza, ma di queste proposte so poco o nulla", ma "per serietà il governo devee si è delineato il quadro delle priorità". Giorgetti ha ricordato che il governo lavora "in modo serio e pragmatico sulla base dei dati disponibili", adottando "un, che sta pagando un dividendo importante anche per le imprese e le aziende di credito"."Abbiamo fatto unache prevede lo spazio perper le famiglie, stiamo trovando le soluzioni per rendere compatibili questa volontà con i nuovi impegni di spesa", ha spiegato il Ministro, aggiungendo "abbiamo stretto la cinghia su alcune forme di spesa fuori controllo, masotto 40mila euro", anche se questo si è riflesso solo marginalmente sui consumi ed ha invece accresciuto i risparmi, a causa dello scoppio dei conflitti in Ucraina e Medioriente.