Manovra, Giorgetti: su riscatto laurea salvi diritti acquisiti

(Teleborsa) -, quindi sono stati salvati i cosiddetti diritti acquisiti, e anche chi ha iniziato a pagare e non ha concluso". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia,, a margine dell'informativa alla Camera.ma saprà che quello che versa aumenterà la pensione che riceverà ma non inciderà rispetto alla data di pensionamento, è un alogica puramente assicurativa", ha spiegato il ministro.erché la copertura deve essere tecnicamente assicurata nel lungo periodo, ma chiaramente è un intervento che tiene il sistema ma che può essere cambiato quando si vuole e come si vuole ben prima della scadenza del 2033", ha detto Giorgetti rispondendo ad una domanda circa la 'finestra mobile' c'anno scorso che è fondamentale, cioè la possibilità di cumulare quando si versa obbligatoriamente per la pensione con i versamenti nei fondi di previdenza complementare, questa sommatoria che prima era vietata, oggi è possibile e permette di valorizzare anche la possibilità di pensionamento", ha spiegato Giorgetti. "L'abbiamo fatta l'anno scorso, molti non se ne sono accorti, invece mi sembra una cosa da sottolineare ed enfatizzare, oltre agli incentivi sulla previdenza integrativa, ha concluso il ministro.