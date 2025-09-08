Milano
Martedì 9 Settembre 2025, ore 03.03
New York: giornata negativa in Borsa per EPAM Systems
Migliori e peggiori
,
In breve
08 settembre 2025 - 20.00
A picco la
società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate
, che presenta un pessimo -4,03%.
Borsa
(1134)
Titoli e Indici
Epam Systems
-2,96%
