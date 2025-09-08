Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: i venditori si accaniscono su Keurig Dr Pepper

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede molto il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,78%.
