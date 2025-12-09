Milano 12:26
43.550 +0,27%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:26
9.657 +0,12%
Francoforte 12:26
24.103 +0,24%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Hellofresh
Si muove in perdita Hellofresh, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,08% sui valori precedenti.
Condividi
```