New York: movimento negativo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Retrocede il gestore telefonico
, con un ribasso del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale della big delle tlc
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Verizon Communication
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,72 USD. Possibile una discesa fino al bottom 43,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)