New York: profondo rosso per Crown Castle

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless
, che soffre con un calo del 3,90%.
La tendenza ad una settimana di Crown Castle
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Crown Castle
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,13 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 89,87.
