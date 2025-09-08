Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: profondo rosso per Crown Castle

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Crown Castle
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless, che soffre con un calo del 3,90%.

La tendenza ad una settimana di Crown Castle è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Crown Castle mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,13 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 89,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```