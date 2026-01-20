Milano 20-gen
44.713 -1,07%
Nasdaq 20-gen
24.988 -2,12%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 20-gen
10.127 -0,67%
Francoforte 20-gen
24.703 -1,03%

Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,12%

Il Nasdaq-100 termina a 24.987,57 punti

In breve, Finanza
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -2,12% e chiude la seduta a 24.987,57 punti.
