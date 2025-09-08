Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:00
23.829 +0,75%
Dow Jones 18:00
45.446 +0,10%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

New York: vendite diffuse su Bath & Body Works

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Bath & Body Works
(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,93%.

L'andamento di Bath & Body Works nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Bath & Body Works segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,23 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 26,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```