New York: vendite diffuse su Bath & Body Works

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,93%.
L'andamento di Bath & Body Works
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Bath & Body Works
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,23 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 26,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)