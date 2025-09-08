New York: vendite diffuse su Bath & Body Works

rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,93%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,23 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 26,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)