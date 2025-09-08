Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di credito lombardo
, con una variazione percentuale del 2,02%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Banca Popolare di Sondrio
evidenzia un declino dei corsi verso area 12,22 Euro con prima area di resistenza vista a 12,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)