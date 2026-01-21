Milano 10:50
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:50
10.121 -0,06%
Francoforte 10:50
24.559 -0,58%

Piazza Affari: in calo Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito lombardo, che mostra un decremento del 2,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Popolare di Sondrio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Popolare di Sondrio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Popolare di Sondrio evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 16,82 Euro. Primo supporto a 16,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,39.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
