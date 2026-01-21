Piazza Affari: in calo Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito lombardo
, che mostra un decremento del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Popolare di Sondrio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Popolare di Sondrio
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Popolare di Sondrio
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 16,82 Euro. Primo supporto a 16,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)