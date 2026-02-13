Milano 12:35
45.446 -1,68%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:35
10.399 -0,04%
Francoforte 12:35
24.806 -0,19%

Piazza Affari: netto calo registrato da Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori, In breve
In forte ribasso l'istituto di credito lombardo, che mostra un -4,64%.
