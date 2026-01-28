Piazza Affari: scambi negativi per Banca Popolare di Sondrio

istituto di credito lombardo

FTSE MIB

Popolare di Sondrio

principale indice della Borsa di Milano

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,04%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,09 Euro e primo supporto individuato a 16,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)