Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito lombardo
, che mostra un decremento del 2,11%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Popolare di Sondrio
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Popolare di Sondrio
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,22 Euro. Primo supporto a 16,83. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)