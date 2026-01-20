Milano 13:24
44.500 -1,54%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:24
10.082 -1,11%
Francoforte 13:24
24.551 -1,64%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito lombardo, che mostra un decremento del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Popolare di Sondrio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Popolare di Sondrio evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,22 Euro. Primo supporto a 16,83. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,69.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
