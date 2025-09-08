Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:05
23.815 +0,69%
Dow Jones 18:05
45.441 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore automotive dell'Italia
Si muove in retromarcia il comparto italiano auto e ricambi, che scivola a 354.839,63 punti.
Condividi
```