Telefonica punta su M&A per rafforzare la visione delle tlc in Europa

Telefonica

(Teleborsa) - Il gruppo di telecomunicazioni spagnolosta valutando l'acquisto di asset nel settore delle telecomunicazioni e liberare risorse vendendo le sue attività latinoamericane di lingua spagnola, mentre l'delinea una visione più ampia per il settore delle telecomunicazioni europeo.Il top manager, che guarda a Germania, Regno Unito, Spagna e Brasile, ha dichiarato a Reuters che sta preparando il suo primo piano strategico per Telefonica dopo averne assunto la guida a gennaio.Pur puntando a una maggiore scala, il gruppo spagnolo deve mantenere il proprio rating di credito investment grade, ha sottolineato Murtra.Le autorità di regolamentazione si sono a lungo opposte alle fusioni tra operatori europei, temendo che pochi operatori dominanti potessero aumentare prezzi e margini a svantaggio dei consumatori, ma Murtra sostiene che il mercato europeo sia troppo frammentato.Il mercato sta cambiando con lo sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale, e l'Europa deve tenere il passo o perderci, ha spiegato l'AD.