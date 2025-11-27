ANIE Confindustria, Vincenzo de Martino nominato presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea di ANIE Confindustria
ha nominato l'attuale vicepresidente Vincenzo de Martino
nuovo Presidente per il quadriennio 2025–2029.
La Presidenza
opererà con una squadra di cinque Vicepresidenti, selezionati per la loro esperienza e complementarità: Andrea Bianchi
con delega a Education, Politiche industriali, Made in Italy e Made in Europe, UE e Associazioni Europee; Giulio Iucci
(riconfermato) con delega a Digitalizzazione, Cybersecurity, AI, Innovazione, R&S e PMI; Renato Martire
(riconfermato) con delega a Relazioni Esterne e Centro Studi; Michele Viale
con delega a Cultura d’Impresa, Attrazione Investimenti Esteri, Transizione Ambientale e Obiettivi ESG; Ludovica Zigon
con delega a Internazionalizzazione e Politiche Energetiche.
"ANIE Confindustria rappresenta la tecnologia
che abilita il futuro del Paese - ha dichiarato Vincenzo de Martino -. Metterò la mia esperienza al servizio delle imprese associate per rafforzare la presenza istituzionale della Federazione e contribuire alla crescita dell’industria italiana ed europea. Le tecnologie abilitanti
sono un asset strategico e riportare la produzione in Europa significa rafforzare competitività, sicurezza e indipendenza industriale".
"Credo profondamente nel valore del lavoro di squadra
- ha aggiunto de Martino - per questo ho scelto cinque Vicepresidenti con competenze diverse e complementari. Una leadership collegiale
ci permette di presidiare meglio i dossier più complessi e di dare voce alle molte anime della Federazione, includendo anche la prospettiva delle nuove generazioni. È una scelta che rafforza la rappresentanza, amplia la visione e rende ANIE Confindustria più solida e inclusiva nelle sue sfide future".