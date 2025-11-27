ANIE Confindustria, Vincenzo de Martino nominato presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea diha nominato l'attuale vicepresidentenuovo Presidente per il quadriennio 2025–2029.Laopererà con una squadra di cinque Vicepresidenti, selezionati per la loro esperienza e complementarità:con delega a Education, Politiche industriali, Made in Italy e Made in Europe, UE e Associazioni Europee;(riconfermato) con delega a Digitalizzazione, Cybersecurity, AI, Innovazione, R&S e PMI;(riconfermato) con delega a Relazioni Esterne e Centro Studi;con delega a Cultura d’Impresa, Attrazione Investimenti Esteri, Transizione Ambientale e Obiettivi ESG;con delega a Internazionalizzazione e Politiche Energetiche."ANIE Confindustria rappresenta lache abilita il futuro del Paese - ha dichiarato Vincenzo de Martino -. Metterò la mia esperienza al servizio delle imprese associate per rafforzare la presenza istituzionale della Federazione e contribuire alla crescita dell’industria italiana ed europea. Lesono un asset strategico e riportare la produzione in Europa significa rafforzare competitività, sicurezza e indipendenza industriale"."Credo profondamente nel valore del- ha aggiunto de Martino - per questo ho scelto cinque Vicepresidenti con competenze diverse e complementari. Unaci permette di presidiare meglio i dossier più complessi e di dare voce alle molte anime della Federazione, includendo anche la prospettiva delle nuove generazioni. È una scelta che rafforza la rappresentanza, amplia la visione e rende ANIE Confindustria più solida e inclusiva nelle sue sfide future".