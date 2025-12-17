Telefónica avvia il delisting volontario dal NYSE e punta a semplificare la struttura del gruppo

Telefónica

(Teleborsa) -, multinazionale spagnola di telecomunicazioni, ha annunciato l’avvio della procedura per ildelle proprie(ADS) dal. Gli ADS, ciascuno rappresentativo di un’azione ordinaria Telefónica, non saranno quotati o registrati su altri mercati regolamentati statunitensi. Gli investitori avranno tuttavia la possibilità di convertire gli ADS innegoziate sulle Borse spagnole. In parallelo, il gruppo intende trasformare l’attuale programma ADR in un programma ADR di Livello 1, consentendo agli attuali detentori di continuare a mantenere gli ADS e facilitandone la negoziazione sul mercato over-the-counter statunitense.Contestualmente, Telefónica e la controllatahanno comunicato l’intenzione di ritirare dalla quotazione NYSEcon scadenza tra il 2027 e il 2049, tutte garantite da Telefónica. I titoli di debito non saranno ricollocati su altri mercati statunitensi, ma il gruppo prevede di richiederne la quotazione suLa società presenterà nelle prossime settimane i relativialla(SEC); ildiventerà efficace dieci giorni dopo il deposito, momento dal quale ADS e obbligazioni non saranno più negoziati a New York. Telefónica ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare, nel rispetto della normativa locale, il delisting volontario degli ADS dalla Borsa di Lima.A seguito del ritiro dalle quotazioni negli Stati Uniti, Telefónica, Telefónica Emisiones e Telefónica Europe presenteranno anche unper richiedere la deregistrazione di tutti i titoli registrati presso la SEC e la cessazione degliai sensi della normativa statunitense. Il gruppo continuerà comunque a redigere il bilancio consolidato secondo gli IFRS, mantenendo la quotazione delle azioni ordinarie sulle Borse spagnole.La decisione, spiegano dalla società, è stata presa dopo un’analisi approfondita deie deglilegati alla presenza sul NYSE ed è coerente con il Piano Strategico presentato a novembre 2025, volto a semplificare il modello operativo. Telefónica ha precisato che il delisting non avrà impatti su clienti, partner né sulla presenza commerciale negli Stati Uniti.