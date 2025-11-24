Euronext lancia lo European Aerospace and Defence Growth Hub

(Teleborsa) - Euronext ha annunciato oggi il lancio dello European Aerospace and Defence Growth Hub
, che riunisce 15 aziende provenienti da Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi. Promossa da ELITE, l'ecosistema di Euronext per le aziende private, questa iniziativa è progettata per rafforzare la catena di fornitura delle aziende aerospaziali e della difesa
. Le aziende partecipanti beneficeranno di un programma completo che include formazione dirigenziale, collaborazione strategica transfrontaliera, accesso sicuro a strumenti di finanziamento adeguati e maggiore visibilità europea.
L'European Aerospace and Defence Growth Hub fa parte di una più ampia serie di iniziative lanciate lo scorso maggio da Euronext per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa
.
Euronext ha sviluppato una serie di indici tematici
che coprono le aziende europee che contribuiscono all'autonomia strategica dell'Europa. Questi indici di punta e le loro derivazioni strettamente correlate fungono da indici di riferimento per i prodotti di investimento in collaborazione con banche e società di gestione degli investimenti, contribuendo a canalizzare i capitali a sostegno delle aziende più critiche per l'autonomia strategica dell'Europa.
Euronext ha inoltre introdotto l'European Defence Bond Label
, un'iniziativa volontaria e orientata al mercato per le obbligazioni quotate, volta a indirizzare i capitali privati ??verso progetti idonei nel settore della Difesa e della Sicurezza in Europa.
A gennaio 2026, Euronext lancerà la prima edizione di IPOready Defence
, parte del più ampio programma IPOready di Euronext. Le aziende partecipanti acquisiranno gli strumenti, le conoscenze e la rete di contatti necessari per comprendere i mercati dei capitali, ottenere una visione esaustiva delle loro opzioni di finanziamento e prepararsi per una potenziale IPO. IPOready Defence beneficerà in particolare del supporto aggiuntivo fornito da associazioni dell'industria della difesa, istituzioni finanziarie e organismi sovranazionali, tra cui la Banca Europea per gli Investimenti, attraverso il quadro dell'InvestEU Advisory Hub dell'UE.
All'evento di lancio di oggi a Parigi, era presente anche Cassa Depositi e Prestiti
in qualità di stakeholder europeo a sostegno dell'iniziativa.