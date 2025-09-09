ABN AMRO, governo olandese prevede di ridurre la partecipazione al 20%

ABN AMRO

(Teleborsa) -, detentore della partecipazione dello Stato olandese in ABN AMRO, hacertificati di deposito per azioni (DR) inattraverso un piano di negoziazione che sarà eseguito daIl numero massimo di DR che UBS può vendere per conto di NLFI durante la durata del piano di negoziazione ridurrebbe la partecipazione di NLFI in ABN AMRO. NLFI ha dato istruzioni a UBS che i DR non possono essere venduti al di sotto di un certo prezzo, che NLFI terrà sotto controllo.Il piano di negoziazionee terminerà al raggiungimento del numero massimo di DR venduti, ma potrà essere rinnovato a discrezione di NLFI, si legge in una nota.Il nuovo piano di negoziazione è il quarto consecutivo, dopodall'IPO di ABN AMRO nel novembre 2015. Lo Stato olandese ha precedentemente annunciato che intende ridurre gradualmente la sua partecipazione (tramite NLFI) in ABN AMRO nel tempo.