Difesa, accordo per cessione del 40% di KNDS al governo tedesco in vista dll'IPO

(Teleborsa) - Le famiglie che detengono la metà del capitale di KNDS
hanno concordato la cessione di una quota del 40% al governo tedesco
, aprendo così la strada alla quotazione in borsa di una delle principali aziende europee del settore della difesa. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg.
Il governo Merz puntava a eguagliare la partecipazione statale francese
in KNDS, acquisendo una parte della società da Wegmann & Co., holding di proprietà delle famiglie.
L'accordo valuterà
il produttore franco-tedesco di carri armati tra i 15 e i 18 miliardi di euro
, a seconda del prezzo delle azioni dopo alcune settimane di contrattazioni, ha affermato una delle fonti.
L'accordo apre la strada alla quotazione in borsa
di KNDS a Francoforte e Parigi
, consentendole di operare come società a partecipazione congiunta di Francia e Germania.
Secondo fonti vicine alla vicenda, entrambe le parti puntano a finalizzare il testo dell'accordo entro lunedì, prima dell'annuncio dell'IPO previsto per martedì.
Nel 2025
, il fatturato
di KNDS è cresciuto del 16%, raggiungendo i 4,4 miliardi di euro. Il portafoglio ordini
è aumentato a 33,1 miliardi di euro alla fine dello scorso anno, rispetto ai 23,5 miliardi di euro dell'anno precedente.