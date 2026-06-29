N26 nomina due esperti di tecnologia e banking nel Supervisory Board

(Teleborsa) - La neobank tedesca N26 ha annunciato la nomina di Marieke Flament e Andreas H. Tuczka quali nuovi membri del proprio Supervisory Board. Eletti dagli azionisti in occasione dell'Assemblea Generale Annuale della società, entrambi entrano a far parte del Supervisory Board con effetto immediato.



Marieke Flament è una dirigente esperta nel settore tecnologico, investitrice e consulente, con oltre 15 anni di esperienza internazionale in ruoli di leadership. Ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello presso Boston Consulting Group, Expedia e Circle, società globale di tecnologia finanziaria focalizzata su asset digitali e pagamenti. È stata, inoltre, Chief Executive Officer di Mettle, piattaforma di digital business banking di NatWest dedicata alle piccole imprese, e della NEAR Foundation, organizzazione che supporta l'ecosistema blockchain NEAR. Attualmente, è membro indipendente del Supervisory Board di Qivalis e IG Group e fornisce consulenza ad aziende e investitori in materia di tecnologia, intelligenza artificiale e strategia.



Andreas Tuczka è un manager di lunga esperienza nei servizi bancari e finanziari e investitore di private equity, con competenze approfondite in regulation, capital markets, credito e corporate finance. Ha ricoperto incarichi senior presso Erste Bank, UBS , ABN AMRO , Citigroup e Lone Star, dove è stato Head of European Financial Institutions. Andreas è, inoltre, Founder e Managing Partner di Aldridge Capital, società focalizzata su investimenti nei settori bancario, software e servizi finanziari. Ha, inoltre, fatto parte dei consigli di amministrazione di banche regolamentate, istituzioni finanziarie e società private in tutta Europa.

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