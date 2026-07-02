OpenAI propone una quota del 5% al governo USA

Per il Ceo Altman sarebbe il modo migliore per condividere i benefici dell'IA

(Teleborsa) - Il produttore di ChatGPT avrebbe proposto al governo degli Stati Uniti di cedere una quota del 5% della società, secondo quanto riportato giovedì dal Financial Times. Una mossa che vorrebbe allentare le crescenti pressioni politiche di Washington.



Una partecipazione del 5% in OpenAI avrebbe un valore di circa 42,6 miliardi di dollari, dopo che la startup di IA ha chiuso a marzo un round di finanziamento da record con una valutazione post-money di 852 miliardi di dollari.



Il CEO Sam Altman ha sostenuto che dare al pubblico una partecipazione finanziaria nell'azienda sia il modo migliore per condividere i benefici dell'IA, ha riportato il FT, citando due persone a conoscenza delle trattative.



Altman, ha aggiunto il quotidiano, avrebbe suggerito una quota di tale entità nei primi colloqui con l'amministrazione Trump nell'ambito di un accordo più ampio in base al quale Washington potrebbe detenere il 5% in altre delle principali società di sviluppo di IA statunitensi tramite una società veicolo. Ma non è chiaro se tali società sarebbero disposte a farlo.

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