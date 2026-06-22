UBS, il rally di mercato si amplierà nella seconda metà del 2026

(Teleborsa) - Kiran Ganesh, Multi-Asset Strategist di UBS Global Wealth Management, afferma che con l’inizio della seconda metà del 2026, gli investitori si trovano a navigare in un mercato caratterizzato da crescenti investimenti nell'intelligenza artificiale, da una variazione del ritmo economico e da persistenti rischi politici e geopolitici. Il rialzo dei mercati azionari si è esteso oltre un ristretto gruppo di leader tecnologici, ma rimangono interrogativi sulla sostenibilità dell'IA, sulla salute dell'economia generale e sull'impatto di costi di finanziamento più elevati.



Lo scenario base prevede che le azioni continueranno a salire nei prossimi sei-dodici mesi, con un obiettivo per l'S&P 500 stimato a quota 8.200 entro giugno 2027.



L'attuale contesto rafforza l'importanza di mantenere un portafoglio core molto più ampiamente diversificato al centro dell'allocazione azionaria, integrandolo con un'esposizione mirata a opportunità di crescita strutturale.



Inoltre, Ganesh aggiunge che la crescita degli utili societari e dei mercati in generale continuerà a essere sostenuta dalla costante forza della spesa in conto capitale per l'IA, dalla resilienza dell'economia statunitense, dalla spesa fiscale in corso a livello globale e da una solida creazione di credito.

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