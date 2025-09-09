Al MIT siglato protocollo d’intesa su utilizzo intelligenza artificiale per le Stazioni Appaltanti

(Teleborsa) - Presso la sede centrale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), è stato sottoscritto martedì un protocollo d'intesa per l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale (IA) a supporto delle Stazioni Appaltanti
.
La convenzione è stata firmata dal MIT, dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e da ITACA (Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), con l'adesione di Invitalia e IFEL in qualità di partner di progetto.
L'accordo, della durata di 24 mesi
, nasce nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l'obiettivo di rafforzare la digitalizzazione dei contratti pubblici e la qualificazione delle stazioni appaltanti
, attraverso l'implementazione della piattaforma OpenDigitApp – E-Contract Hub.
Tale iniziativa è in linea con i principi del nuovo Codice dei contratti pubblici
e con le Linee guida AgID per l’adozione dell’intelligenza artificiale nella PA.
Il protocollo definisce i termini per la condivisione, l’elaborazione e la valorizzazione, tramite tecnologie IA, della giurisprudenza amministrativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento ai dati pubblicati sul portale OpenGA
.
La sperimentazione prevede l’estrazione e la strutturazione di dati tratti da sentenze e pareri pubblicati, l’integrazione nella piattaforma DigitApp e l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per la creazione di strumenti di consultazione, ricerca e supporto alle decisioni. I dati trattati saranno interoperabili e condivisi attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
I dati che saranno acquisiti grazie all'accordo con il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa consentiranno di implementare la sezione DigitApp dell’HUB Contratti pubblici
, la nuova piattaforma varata dal MIT lo scorso gennaio per la digitalizzazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti.
DigitApp è l’applicativo che digitalizza il Codice dei contratti pubblici e lo rende consultabile in modo interattivo. La piattaforma consente di navigare con semplicità tra articoli, allegati, effettuare ricerche semantiche avanzate e confrontare le diverse versioni del testo normativo. All’interno di DigitApp si inserisce il chatbot “AI4RUP”, un assistente digitale intelligente in sperimentazione da luglio per supportare direttamente i RUP.
Una cabina di regia, composta da rappresentanti di ciascuna delle parti, monitorerà e coordinerà le attività, assicurando coerenza con gli obiettivi strategici del PNRR.