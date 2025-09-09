Al MIT siglato protocollo d’intesa su utilizzo intelligenza artificiale per le Stazioni Appaltanti

(Teleborsa) - Presso la sede centrale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), è stato sottoscritto martedì unLa convenzione è stata firmata dal MIT, dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e da ITACA (Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), con l'adesione di Invitalia e IFEL in qualità di partner di progetto.L'accordo, della, nasce nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l'obiettivo di, attraverso l'implementazione della piattaforma OpenDigitApp – E-Contract Hub.Tale iniziativa è in linea con i principi dele con le Linee guida AgID per l’adozione dell’intelligenza artificiale nella PA.Il protocollo definisce i termini per la condivisione, l’elaborazione e la valorizzazione, tramite tecnologie IA, della giurisprudenza amministrativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento aiLa sperimentazione prevede l’estrazione e la strutturazione di dati tratti da sentenze e pareri pubblicati, l’integrazione nella piattaforma DigitApp e l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per la creazione di strumenti di consultazione, ricerca e supporto alle decisioni. I dati trattati saranno interoperabili e condivisi attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).I dati che saranno acquisiti grazie all'accordo con il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa consentiranno di, la nuova piattaforma varata dal MIT lo scorso gennaio per la digitalizzazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti.DigitApp è l’applicativo che digitalizza il Codice dei contratti pubblici e lo rende consultabile in modo interattivo. La piattaforma consente di navigare con semplicità tra articoli, allegati, effettuare ricerche semantiche avanzate e confrontare le diverse versioni del testo normativo. All’interno di DigitApp si inserisce il chatbot “AI4RUP”, un assistente digitale intelligente in sperimentazione da luglio per supportare direttamente i RUP.Una cabina di regia, composta da rappresentanti di ciascuna delle parti, monitorerà e coordinerà le attività, assicurando coerenza con gli obiettivi strategici del PNRR.