Alleanza tra Accenture e AI4I: un Piano per l'Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane

(Teleborsa) - Accenture e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) hanno siglato un accordo strategico con l'obiettivo prioritario di accelerare l’adozione dell’IA nelle filiere produttive nazionali, riducendo drasticamente il divario tra la fase di sperimentazione e l’applicazione concreta nelle imprese.



L’intesa mira a rafforzare la competitività del sistema Paese e a favorire una diffusione strutturata di queste tecnologie, con un occhio di riguardo per le piccole e medie imprese, fondamentali per scongiurare il rischio di un "AI divide" tra realtà tecnologicamente avanzate e aziende con minori capacità di accesso a competenze e infrastrutture. Il potenziale economico dell'operazione è supportato da stime Accenture che indicano come una diffusione capillare dell’IA possa generare fino a 200 miliardi di euro di ricavi annui aggiuntivi in Europa.



Teodoro Lio, Amministratore Delegato di Accenture Italia, ha sottolineato l'importanza di questo passaggio dichiarando che: "L’Intelligenza Artificiale è una leva decisiva per rilanciare la produttività e la competitività del sistema Paese. Questa trasformazione, però, non può riguardare solo le grandi imprese. Il vero salto di qualità si gioca sulle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del nostro tessuto economico. Per Accenture, collaborare con AI4I significa rafforzare il ponte tra ricerca e industria, mettendo a sistema competenze scientifiche, infrastrutture e capacità di implementazione per favorire una diffusione più ampia e accessibile dell’IA nelle imprese italiane".



Sulla stessa linea, Fabio Pammolli, Presidente di AI4I, ha evidenziato la traiettoria dell'Istituto affermando: "Collaborazioni con operatori globali come Accenture indicano per il nostro Istituto una traiettoria molto chiara. Oggi più che mai è infatti decisiva la capacità di trasformare avanzamenti scientifici in soluzioni integrate nei processi produttivi, con standard di affidabilità, scalabilità e sicurezza adeguati ai contesti industriali. In questa chiave, è evidente che poter contare su servizi professionali all’intersezione tra consulenza strategica, tecnologia e implementazione operativa contribuisce a rafforzare un ecosistema in cui ricerca, ingegneria e capacità realizzativa convergono, rafforzando la competitività delle imprese e dunque del sistema produttivo italiano".



L'accordo si svilupperà attraverso lo sviluppo di progettualità congiunte che uniranno i laboratori di ricerca di AI4I con la scala industriale di Accenture, la creazione di acceleratori algoritmici specifici per le PMI, programmi di formazione avanzata tramite la piattaforma LearnVantage e l'organizzazione di workshop presso centri di innovazione come i GenAI Studios di Milano e Roma. Questa collaborazione pubblico-privata punta a trasformare l'IA in un motore di sovranità tecnologica e innovazione per l'intero ecosistema italiano.

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