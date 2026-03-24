Gap prima a rendere operativi pagamenti con AI di Gemini

(Teleborsa) - La catena di abbigliamento americana Gap Inc sarà la prima azienda ad attivare un servizio di pagamento istantaneo attraverso la piattaforma di intelligenza artificiale di Gemini grazie alla partnership siglata con Google. Lo riferisce Cnbc, secondo cui la partnership di Gap con Gemini e i progressi compiuti negli strumenti di intelligenza artificiale rivolti al cliente le conferiscono un vantaggio competitivo in un momento in cui affermarsi nel settore retail specializzata è più difficile che mai.



La partnership, infatti, arriva in un momento di transizione del settore retail, in cui sempre più acquirenti si allontanano dalla ricerca tradizionale per affidarsi alle piattaforme di intelligenza artificiale per gli acquisti. "Non si tratta più solo di una ricerca per parole chiave" - ha spiegato Sven Gerjets, Chief Technology Officer di Gap in un'intervista a CNBC - ma di vere e proprie "conversazioni" con l'AI, cui si chiede di suggerire l'abbigliamento adatto per varie occasioni e non solo risultati di ricerca indistinti.



Se il cliente decide di acquistare il prodotto, effettuerà il pagamento tramite Google Pay e Gap si occuperà della spedizione e di tutta la logistica. Gap sta ancora testando le funzionalità del servizio, ma prevede di renderlo disponibile ai clienti "a breve".



La partnership con Gemini arriva dopo che OpenAI aveva stretto accordi simili con aziende come Walmart e Etsy , ma aveva poi rinunciato all'idea di offrire il pagamento direttamente all'interno dell'app, non essendo ancora chiaro quanti clienti avrebbero effettuato il pagamento direttamente all'interno delle piattaforme di e-commerce gestite dall'AI. L'approccio di Gemini allo shopping assistito, tuttavia, consente ai rivenditori di avere un maggiore controllo sull'esperienza di acquisto rispetto a ChatGPT.

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