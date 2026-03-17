Infrastrutture digitali sostenibili, FiberCop sigla protocollo con UPI

Al via gli incontri con le amministrazioni provinciali per promuovere la posa della fibra ottica con interventi a basso impatto ambientale

(Teleborsa) - Promuovere un modello efficiente e sostenibile per la posa della fibra ottica sulle strade provinciali, favorendo la massima diffusione del digitale nel rispetto dell'ambiente e del territorio. È questo l'obiettivo della sinergia tra UPI (Unione delle Province Italiane) e FiberCop, che ha visto il primo incontro con le Province il 12 marzo. L'iniziativa punta a valorizzare metodologie di intervento a basso impatto ambientale, come la micro-trincea, in grado di accelerare la realizzazione delle reti in fibra ottica e di ottimizzare i benefici per cittadini e amministrazioni. Il progetto si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato da UPI e FiberCop con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, che rappresenta il quadro di riferimento per lo sviluppo condiviso e sostenibile delle infrastrutture digitali sui territori provinciali.



"Per FiberCop realizzare la rete in fibra ottica significa sostenere lo sviluppo e l'innovazione dei territori – afferma Angela Gargani, Public Affairs Director di FiberCop –. Il protocollo siglato con UPI favorisce la trasformazione digitale del Paese. La collaborazione con le Amministrazioni Locali permette opere più efficienti e sostenibili, grazie a tecniche di scavo a basso impatto ambientale che riducono tempi, costi e disagi. Le reti ad altissima capacità sostengono le tecnologie che trasformano economia e società, e il dialogo con i territori crea le condizioni per crescita e servizi migliori".



"Garantire l'accesso alle infrastrutture tecnologiche è strategico per i territori – dichiara Piero Antonelli, Direttore UPI – ma occorre anche garantire alle Province la riduzione al minimo dell'impatto sulle strade provinciali. UPI, grazie alla sinergia con FiberCop, si pone al fianco delle strutture provinciali, per offrire assistenza e sostegno sia dal punto di vista tecnologico che normativo, per semplificare le procedure e accelerare i tempi di realizzazione delle reti".



Il confronto – conclude la nota – ha confermato il ruolo strategico delle Province nella trasformazione digitale del Paese e l'importanza di infrastrutture moderne e sostenibili, avviando un dialogo tecnico finalizzato a semplificare le autorizzazioni, valorizzare le infrastrutture esistenti e accelerare la diffusione della fibra ottica.

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