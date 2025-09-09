Domyn assume l'ex BlackRock Stefano Pasquali per la divisione AI per servizi finanziari

BlackRock

Morgan Stanley

Fidelity

Prudential

Intesa Sanpaolo

Allianz

(Teleborsa) -, startup italiana attiva nell'AI e in precedenza nota come iGenius, ha annunciato il, un'unità di ricerca dedicata all'intelligenza artificiale sovrana, pensata per rivoluzionare il modo in cui le istituzioni finanziarie adottano l'AI nei settori più strategici. Domyn, valutata oltre 1 miliardo di dollari, adotta un approccio particolare: la sua architettura di AI sovrana offre alle istituzioni finanziarie piattaforme agentiche e modelli dedicati, gestite in. In questo modo banche, asset manager e compagnie assicurative possono mantenere la piena proprietà dei propri dati, modelli e proprietà intellettualeLa nuova divisione è, già Managing Director die riconosciuto leader nella finanza quantitativa e nell'Intelligenza Artificiale applicata. Da oltre vent'anni Pasquali coordina team di ricerca e data science in alcune delle più grandi istituzioni al mondo, sviluppando soluzioni di AI mission-critical per asset manager, banche, assicurazioni e responsabili del rischio.In BlackRock, Pasquali ha, unità chiave della strategia AI dell'intera società. Ha inoltre guidato il team di Liquidity and Trading Research, progettando strumenti avanzati utilizzati nei fondi, negli ETF e sulla piattaforma Aladdin. In precedenza, Pasquali è stato Global Head of Liquidity Research in Bloomberg e ha insegnato presso la Rutgers University e la Columbia University."L'Intelligenza Artificiale applicata alla finanza deve- ha dichiarato Stefano Pasquali, Senior Vice President of Financial Services Solutions di Domyn - Il nuovo paradigma consiste nell'integrarli con knowledge graph, modelli finanziari potenziati dall'AI e solide regole di governance in ambienti interamente controllati dalle istituzioni. È questo il futuro che stiamo costruendo: un'AI che le istituzioni finanziarie possano possedere, in cui possano avere fiducia e che possano far crescere secondo le proprie esigenze"Ilche affianca Pasquali porta con sé quasi 200 anni di esperienza complessiva nei servizi finanziari, maturata in realtà come BlackRock, Bloomberg, Vanguard,e la Reserve Bank of India, si legge in una nota."Quando istituzioni di questa portata movimentano ogni giorno trilioni di transazioni, hanno bisogno di un' AI che operi interamente all'interno delle loro infrastrutture - ha dichiaratodi Domyn - Domyn è l'unica realtà che sta aprendo la strada a un'Intelligenza Artificiale sovrana, pensata per garantire sicurezza e affidabilità in contesti strategici".Domyn èe istituti bancari a livello mondiale e in Europa collabora con realtà come