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Francoforte: rosso per Allianz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Allianz
Sottotono la compagnia assicurativa, che passa di mano con un calo del 2,65%.
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