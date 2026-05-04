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Francoforte: rosso per Allianz
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 13.00
Sottotono la
compagnia assicurativa
, che passa di mano con un calo del 2,65%.
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