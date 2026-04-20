BNY e Rabobank investono in Domyn: focus su innovazione e sviluppo AI

(Teleborsa) - Domyn, uno dei leader europei nell'AI Sovrana e Responsabile, rafforza la propria presenza nei servizi finanziari. Gli investimenti di BNY e Rabobank contribuiranno a rafforzare le capacità di Domyn nel campo dell'AI dedicata ai servizi finanziari e apriranno la strada alle aziende per esplorare sistemi di intelligenza artificiale capaci di combinare elevate prestazioni di servizio con la governance e la sovranità dei dati.



"Con la crescente diffusione della AI a livello globale, la sfida è trovare un equilibrio tra le esigenze locali e standard condivisi in termini di sicurezza e controllo. La collaborazione con BNY e Rabobank riflette un impegno comune nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale mission-critica, capaci di adattarsi ai contesti normativi locali, mantenendo al contempo principi solidi e coerenti in termini di sicurezza, isolamento e proprietà," ha dichiarato Uljan Sharka, CEO di Domyn.



"La tecnologia di Domyn sta contribuendo ad accelerare lo sviluppo della nuova generazione di data intelligence e delle infrastrutture digitali di mercato basate sulla AI – ha dichiarato Carolyn Weinberg, Chief Product and Innovation Officer di BNY –. Siamo entusiasti di esplorare come queste soluzioni possano aiutare a differenziare ulteriormente i nostri prodotti end-to-end, offrendo chiavi di lettura distintive e creando valore per i nostri clienti".



"In Domyn sviluppiamo sistemi di intelligenza artificiale progettati sulle reali esigenze operative, normative e sui dati delle istituzioni finanziarie globali. Combiniamo data agent, ragionamento basato su knowledge graph e AI Sentinel, che rappresenta un livello di governance specifico per dominio, permettendo ai nostri clienti di integrare l'AI direttamente nei flussi di lavoro mission-critical", ha aggiunto Stefano Pasquali, Executive Vice President di Domyn.



"Rabobank sta ampliando strategicamente le proprie capacità di AI nei processi chiave della banca e riconosce l'importanza della sovranità digitale – ha dichiarato Alexander Zwart, CITO e membro del Consiglio di Amministrazione di Rabobank –. Per questo abbiamo scelto di sostenere una realtà con la nostra stessa visione come Domyn, supportando il suo percorso di crescita responsabile e contribuendo allo sviluppo di un ecosistema europeo della AI solido e competitivo".



Domyn è specializzata nella tutela della governance, della proprietà e della fiducia nel lungo periodo. Questo approccio – fa sapere la società in una nota – include un livello di governance integrato nell'architettura AI di Domyn, in grado di garantire trasparenza, verificabilità e conformità normativa, insieme a continui investimenti in nuove soluzioni, tra cui il rilevamento dei bias e la tracciabilità della provenienza dei dati. "Combinando una profonda esperienza nei servizi finanziari con un insieme coordinato di tecnologie progettate ad hoc, Domyn – evidenzia la nota – si posiziona come abilitatore chiave nella transizione verso soluzioni di AI specifiche per dominio. La sua piattaforma distintiva consente alle istituzioni di costruire sistemi non solo potenti, ma anche allineati alle reali esigenze del settore, producendo output specificatamente personalizzati". "Gli investimenti annunciati oggi – commenta Domyn – riflettono un cambiamento più ampio nel settore dei servizi finanziari verso l'adozione della AI. Per le organizzazioni che richiedono alte prestazioni, piena trasparenza e controllo, i sistemi di sovereign AI offrono un approccio concreto a un'adozione responsabile, consentendo lo sviluppo di soluzioni proprietarie, gestite e implementate internamente, indipendenti da fornitori terzi".





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