Londra: andamento sostenuto per Prudential

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che avanza bene del 3,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prudential più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Prudential . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,47 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 11,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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