Londra: andamento sostenuto per Prudential
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che avanza bene del 3,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prudential più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Prudential. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,47 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 11,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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