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New York: brusca correzione per Prudential Financial

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Prudential Financial
Retrocede molto la società di servizi finanziari, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,38%.
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