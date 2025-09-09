Milano 10:17
41.977 +0,61%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:17
9.241 +0,21%
Francoforte 10:16
23.726 -0,34%

Natural Gas (Amsterdam) a 33,16 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 33,16 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 33,16 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```