New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti
, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Sherwin Williams
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,46%, rispetto a -0,09% dell'indice americano
).
Tecnicamente, Sherwin Williams
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 371 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 365. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 377.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)