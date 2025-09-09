Milano 16:33
New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Sherwin Williams mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,46%, rispetto a -0,09% dell'indice americano).


Tecnicamente, Sherwin Williams è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 371 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 365. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 377.

