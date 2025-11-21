Corre Wall Street su speranza di un nuovo taglio dei tassi a dicembre

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones
che mostra un balzo dell'1,54%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dell'1,35% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Sale il Nasdaq 100
(+1,13%); sulla stessa linea, positivo l'S&P 100
(+1,14%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti sanitario
(+2,65%), materiali
(+2,54%) e beni di consumo secondari
(+2,15%).
New York torna a crescere dopo le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di New York
, John Williams
, che ha riacceso le aspettative di un taglio dei tassi già a dicembre, affermando che la banca centrale può ridurre il costo del denaro "nel breve termine" senza compromettere l’obiettivo di riportare l’inflazione
al 2%. Di opinione diversa, invece, la presidente della Federal Reserve di Dallas, Lorie Logan
, che ha segnalato un orientamento prudente
in vista della prossima riunione del FOMC.
Il vicepresidente della Federal Reserve, Philip N. Jefferson
, ha placato i timori relativi ad una bolla dell'AI
evidenziando che i parallelismi con la bolla dot-com
si fermano in superficie. "Ci sono importanti differenze tra il periodo attuale e il boom di fine anni Novanta", ha dichiarato l’esponente della Fed, sottolineando che i mercati
stanno reagendo all’AI "in modo più concentrato, selettivo e fondato sui fondamentali".
Sul fronte macroeconomico, mentre il Bureau of Labor Statistics
(BLS) statunitense ha cancellato
la pubblicazione del rapporto sull’inflazione di ottobre
, frena l'attività manifatturiera degli Stati Uniti
, mentre cresce quella dei servizi
, nel mese di novembre
. La stima flash sull'indice PMI Manifatturiero elaborato da S&P Global
indica infatti un livello di 51,9 punti, in calo dai 52,5 punti di ottobre e dai 52 punti delle stime degli analisti. L'indicatore si conferma così sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.Rivisto al rialzo
, invece, l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi
, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan
, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di novembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 51,0 punti dai 50,3 della lettura preliminare, ma in calo rispetto ai 53,6 del mese precedente.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+4,88%), Home Depot
(+4,30%), Sherwin Williams
(+4,00%) e United Health
(+3,67%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Wal-Mart
, che ottiene -1,77%.
Pensosa Microsoft
, con un calo frazionale dello 0,69%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Ross Stores
(+7,44%), Old Dominion Freight Line
(+7,01%), Intuit
(+6,00%) e ON Semiconductor
(+5,88%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Copart
, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.
Spicca la prestazione negativa di Datadog
, che scende del 2,10%. Constellation Energy
scende dell'1,96%.
Calo deciso per CrowdStrike Holdings
, che segna un -1,94%.