A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA
, con il Dow Jones
in aumento dell'1,08%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.603 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,77%); con analoga direzione, in denaro l'S&P 100
(+0,73%). Telecomunicazioni
(+2,15%), sanitario
(+2,11%) e materiali
(+2,09%) in buona luce sul listino S&P 500.
Gli investitori hanno accolto con favore i commenti di alcuni funzionari della Fed che chiedevano un taglio dei tassi di interesse a dicembre
. Anche letture contrastanti sul mercato del lavoro hanno alimentato le scommesse su un ulteriore allentamento da parte della Fed.
Sul fronte macroeconomico, mentre il Bureau of Labor Statistics (BLS) statunitense ha cancellato
la pubblicazione del rapporto sull’inflazione di ottobre
, frena l'attività manifatturiera
degli Stati Uniti, mentre cresce quella dei servizi
, nel mese di novembre. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Home Depot
(+3,29%), Merck
(+2,94%), Sherwin Williams
(+2,76%) e United Health
(+2,71%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Wal-Mart
, che ha terminato le contrattazioni a -1,67%.
Contrazione moderata per Microsoft
, che soffre un calo dell'1,32%.
Sottotono Nvidia
che mostra una limatura dello 0,97%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Ross Stores
(+8,41%), Old Dominion Freight Line
(+6,33%), Paccar
(+5,48%) e Globalfoundries
(+5,43%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated
, che ha archiviato la seduta a -3,74%.
Vendite su Constellation Energy
, che registra un ribasso del 2,22%.
Seduta negativa per CrowdStrike Holdings
, che mostra una perdita del 2,12%.
Sotto pressione Broadcom
, che accusa un calo dell'1,91%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Mercoledì 26/11/2025
14:30 USA
: Redditi personali, mensile
16:00 USA
: Spese personali, mensile.