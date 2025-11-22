A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin aumento dell'1,08%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.603 punti. Positivo il(+0,77%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,73%).(+2,15%),(+2,11%) e(+2,09%) in buona luce sul listino S&P 500.Gli investitori hanno accolto con favore i commenti di alcuni funzionari della Fed che chiedevano un. Anche letture contrastanti sul mercato del lavoro hanno alimentato le scommesse su un ulteriore allentamento da parte della Fed.Sul fronte macroeconomico, mentre il Bureau of Labor Statistics (BLS) statunitense hala pubblicazione deldegli Stati Uniti, mentre, nel mese di novembre.del Dow Jones,(+3,29%),(+2,94%),(+2,76%) e(+2,71%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,67%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,32%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Al top tra i, si posizionano(+8,41%),(+6,33%),(+5,48%) e(+5,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,74%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,12%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Redditi personali, mensile16:00: Spese personali, mensile.