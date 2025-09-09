Milano 10:17
Oro, nuovo record: si viaggia verso i 3.700 dollari l'oncia
(Teleborsa) - Continua a correre il prezzo dell'oro, con nuovi rafforzamenti speculari ai cali del dollaro dopo che i dati sul mercato del lavoro Usa hanno alimentato ulteriormente le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. L'oncia ha sfondato al rialzo la soglia dei 3.600 dollari e nelle contrattazioni mattutine sul mercato spot tocca 3.696 dollari.

Il 2025 si conferma un anno eccezionale per i metalli preziosi. Dopo un guadagno del 5% in agosto, l’oro ha quindi ritoccato il record fissato a 3.567 dollari l’oncia la scorsa settimana, con un progresso del 35% dall’inizio dell’anno. Come ha sottolineato IG Italia in una recente analisi, si tratta di una performance che ha superato tutte le principali asset class, incluso il Bitcoin (+19%), nonostante il contesto di tassi d’interesse elevati che di norma penalizza asset privi di rendimento.

Il driver principale resta quindi la politica monetaria statunitense. I mercati prezzano con il 92% di probabilità un taglio dei tassi a settembre e con l’85% almeno due riduzioni entro fine anno. Le dichiarazioni di Jerome Powell a Jackson Hole, dove ha ammesso crescenti rischi su inflazione e occupazione, hanno rafforzato le attese. Tassi più bassi riducono il costo opportunità di detenere oro e argento, accrescendo l’appeal degli asset rifugio.

Anche le incertezze geopolitiche amplificano la domanda. Dazi commerciali USA-Cina, tensioni con la Russia e la nascita di un possibile fronte tra paesi asiatici hanno favorito il metallo giallo. Sul fronte valutario, il dollaro USA si è indebolito: l’indice DXY ha perso il 9% da inizio anno, complice anche la rimozione della governatrice Fed Lisa Cook, che ha alimentato dubbi sull’indipendenza della banca centrale.

Un altro pilastro del rally è l’acquisto massiccio di oro da parte delle banche centrali. Secondo il World Gold Council, il 76% intende aumentare le riserve auree nei prossimi cinque anni. Nella prima metà del 2025 gli acquisti netti hanno raggiunto 123 tonnellate, guidati da India, Cina, Turchia e Polonia.
