Oro, JP Morgan conferma il rally e vede i 6.300 dollari entro la fine del 2026

(Teleborsa) - JP Morgan
ha rivisto al rialzo le sue previsioni a lungo termine per l'oro
, portandole a 4.500 dollari l'oncia
, e ha confermato l'obiettivo di 6.300 dollari
per la fine del 2026
. La banca d'affari mantiene una posizione fermamente rialzista, sottolineando come la tendenza strutturale alla diversificazione verso il metallo prezioso abbia ancora ampi margini di sviluppo.
Dopo l'eccezionale impennata del 64% registrata nel 2025, l'oro spot ha proseguito la sua corsa con un ulteriore incremento del 20% dall'inizio di quest'anno. Martedì scorso il metallo ha toccato un massimo di tre settimane a 5.248,89 dollari l'oncia, avvicinandosi al record storico di 5.594,82 dollari segnato lo scorso 29 gennaio.
Secondo gli analisti, la combinazione tra rischi geopolitici
, il ciclo di riduzione dei tassi d'interesse della Federal Reserve
e i massicci acquisti
da parte delle banche centrali
e degli investitori
sarà determinante per spingere le quotazioni verso i nuovi target.
Anche Bank of America ha espresso una visione ottimistica, prevedendo un percorso che potrebbe portare l'oro a 6.000 dollari entro i prossimi dodici mesi.
Per quanto riguarda l'argento
, nonostante i timori per possibili ritracciamenti nel breve periodo, l'istituto ipotizza che il prezzo possa risalire sopra i 100 dollari l'oncia entro l'anno. Attualmente l'argento viene scambiato intorno ai 90,70 dollari, restando al di sotto del picco record di 121,64 dollari raggiunto a fine gennaio.