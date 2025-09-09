Milano 16:34
41.924 +0,48%
Nasdaq 16:34
23.741 -0,09%
Dow Jones 16:34
45.452 -0,14%
Londra 16:34
9.238 +0,18%
Francoforte 16:33
23.703 -0,44%

Parigi: risultato positivo per Dassault Systemes

Apprezzabile rialzo per la società di software francese, in guadagno del 2,70% sui valori precedenti.
