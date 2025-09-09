Piazza Affari: rosso per Campari

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

principale indice della Borsa di Milano

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - Composto ribasso per l', in flessione del 3,08% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,709 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,931. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,623.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)