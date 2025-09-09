Piazza Affari: rosso per Campari

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore beverage
, in flessione del 3,08% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Campari
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,709 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,931. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,623.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)