Campari, promozione a Buy da BofA: ci sono tutti gli ingredienti per un rerating

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha migliorato a "Buy" da "Neutral" la raccomandazione su Campari , colosso degli alcolici che fa parte del FTSE MIB, alzando anche il target price a 7,60 euro per azione (dai precedenti 7 euro).



Gli analisti scrivono che, a seguito del successo del lancio dei nuovi formati di Aperol, in particolare Aperol Spritz alla spina, unitamente al recente lancio di Sarti Rosa negli Stati Uniti e all'accelerazione dell'espansione geografica, sono "sempre più fiduciosi" che Campari possa accelerare in modo sostenibile la crescita organica delle vendite al 4-5% a partire dall'esercizio 2027, rispetto al 2,5-3% circa registrato nel periodo 2024-2026.



Allo stesso tempo, l'attenzione all'efficienza sia del costo del venduto che delle spese generali e una migliore leva sui costi fissi dovrebbero supportare una continua e significativa espansione dei margini, mentre il FCF è destinato a subire una forte flessione con la normalizzazione degli investimenti. Nel complesso, questi fattori supportano un CAGR dell'utile per azione (EPS) di circa il 10% nel periodo 2026-2030, riaffermando Campari come "una delle aziende a più rapida crescita nel settore dei beni di consumo di base in Europa e, a nostro avviso, creando un caso convincente per un rerating".



Con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 17,2x (12 mesi), Campari viene scambiata con un premio P/E di appena l'8% rispetto agli staples, contro una media storica di quasi il 40%. BofA ha alzato le previsioni sull'utile per azione (EPS) del 2-6%.

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