Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:43
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Dow Jones 18:43
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Quadro rialzista per Campari

Finanza
Quadro rialzista per Campari
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore beverage, tra i componenti del FTSE MIB, in guadagno dello 0,33% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 6,092 Euro, con stop loss posto a quota 5,848, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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